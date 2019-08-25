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25 августа 2019, воскресенье, 19:24 44
Мир 2019-08-25T19:25:19+03:00
Українські Новини
Глава МИД Ирана неожиданно прибыл на саммит G7

Глава МИД Ирана неожиданно прибыл на саммит G7

Министр иностранных дел Ирана Могаммад Джавад Зариф неожиданно прибыл в прибрежный курортный город Биарриц на юго-западе Франции, где проходит саммит "Группы семи".

Как пишет Радио Свобода, представитель МИД Ирана Аббас Мусави написал в Twitter, что там министр планирует "продолжить переговоры относительно последних мер президентов Ирана и Франции", - речь идет о шагах, которые должны целью спасти соглашение о ядерной программе Ирана 2015 года после одностороннего выхода из нее США и введения американских санкций против Тегерана.

Но, сообщил пресс-секретарь, переговоров с делегацией США не планируется.

В аппарате президента Франции подтвердили, что Зариф прибыл в Биарриц и его переговоров с США не запланировано.

Когда же после первых сообщений о прибытии иранского министра спросили президента США Дональда Трампа, тот ответил: "Без комментариев".

Ранее издание 7D News сообщило, что лидеры "Большой семерки" поручили Президенту Франции Эммануэлю Макрону отправить послание Ирану относительно роста напряженности вокруг его ядерной программы.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

На саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи помимо обсуждения украинского вопроса согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

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