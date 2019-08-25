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25 августа 2019, воскресенье, 20:49 18
Общество 2019-08-25T20:49:30+03:00
Українські Новини
В Карпатах спасатели в День независимости спасли туристку с травмированной ногой

В Карпатах спасатели в День независимости спасли туристку с травмированной ногой

В субботу, 24 августа, горные спасатели должны были выйти на службу для того, чтобы помочь туристке, которая травмировала ногу во время прохождения туристического маршрута в районе горы Великий Верх Межгорского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

"Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 16:00, и уже через 2,5 часа спасатели горного поисково-спасательного отделения пгт Нижние Ворота добрались до места нахождения пострадавшей, которой оказалась жительница города Иршава 1963 года", - сообщает пресс-служба.

Как сообщали Українські Новини, в украинских Карпатах ранее также в июле выпал снег, а температура опустилась до +3°С.

Ранее в Карпатах грузовой автомобиль с туристами свалился в реку с 40-метровой высоты.

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