В Карпатах спасатели в День независимости спасли туристку с травмированной ногой

В субботу, 24 августа, горные спасатели должны были выйти на службу для того, чтобы помочь туристке, которая травмировала ногу во время прохождения туристического маршрута в районе горы Великий Верх Межгорского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

"Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 16:00, и уже через 2,5 часа спасатели горного поисково-спасательного отделения пгт Нижние Ворота добрались до места нахождения пострадавшей, которой оказалась жительница города Иршава 1963 года", - сообщает пресс-служба.

Как сообщали Українські Новини, в украинских Карпатах ранее также в июле выпал снег, а температура опустилась до +3°С.

Ранее в Карпатах грузовой автомобиль с туристами свалился в реку с 40-метровой высоты.