У Карпатах рятувальники в День незалежності врятували туристку з травмованою ногою

У суботу, 24 серпня, гірські рятувальники повинні були вийти на службу для того, щоб допомогти туристці, яка травмувала ногу під час проходження туристичного маршруту в районі гори Великий Верх Міжгірського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Закарпатській області в Facebook.

"Повідомлення про це надійшло в Службу порятунку о 16:00, і вже через 2,5 години рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення смт Нижні Ворота дісталися до місця знаходження потерпілої, якій опинилася жителька міста Іршава 1963 року", - повідомляє прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, в українських Карпатах раніше також в липні випав сніг а температура опустилася до +3°С.

Раніше в Карпатах вантажний автомобіль з туристами звалився в річку з 40-метрової висоти.