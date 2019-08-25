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25 серпня 2019, неділя, 20:49 9
Суспільство 2019-08-25T23:45:01+03:00
Українські Новини
У Карпатах рятувальники в День незалежності врятували туристку з травмованою ногою

У Карпатах рятувальники в День незалежності врятували туристку з травмованою ногою

У суботу, 24 серпня, гірські рятувальники повинні були вийти на службу для того, щоб допомогти туристці, яка травмувала ногу під час проходження туристичного маршруту в районі гори Великий Верх Міжгірського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Закарпатській області в Facebook.

"Повідомлення про це надійшло в Службу порятунку о 16:00, і вже через 2,5 години рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення смт Нижні Ворота дісталися до місця знаходження потерпілої, якій опинилася жителька міста Іршава 1963 року", - повідомляє прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, в українських Карпатах раніше також в липні випав сніг а температура опустилася до +3°С.

Раніше в Карпатах вантажний автомобіль з туристами звалився в річку з 40-метрової висоти.

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