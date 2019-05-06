В Карпатах грузовой автомобиль с туристами свалился в реку с 40-метровой высоты

Автомобиль с туристами перевернулся и упал с высоты 40 м в реку в с селе Красник Ивано-Франковской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, в автомобиле находилось предварительно 23 человека, из них 14 человек спаслись самостоятельно, 3 человек спасены сотрудниками ГосЧС и направлены в лечебные учреждения.\r\nСудьба 6 человек остается неизвестной.\r\nПоисково-спасательные работы продолжаются.\r\nНа месте происшествия работают 10 человек и 2 ед. техники Госслужбы, дополнительно направлено 15 человек и 3 ед. техники.\r\n\r\n\r\nНа месте происшествия работают 10 человек. Фото: if.dsns.gov.ua\r\nТакже 9 февраля спасатели нашли 3 туристов,заблудившихся в Карпатах.\r\n19 января на Львовщине в горах заблудились двое туристов, один из них погиб.\r\nПеред этим три спортсмена из Киева заблудились на Говерле, их спасли.