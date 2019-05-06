В Карпатах грузовой автомобиль с туристами свалился в реку с 40-метровой высоты

На месте происшествия работают 10 человек. Фото: if.dsns.gov.ua

На месте происшествия работают 10 человек. Фото: if.dsns.gov.ua

Автомобиль с туристами перевернулся и упал с высоты 40 м в реку в с селе Красник Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в автомобиле находилось предварительно 23 человека, из них 14 человек спаслись самостоятельно, 3 человек спасены сотрудниками ГосЧС и направлены в лечебные учреждения.

Судьба 6 человек остается неизвестной.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте происшествия работают 10 человек и 2 ед. техники Госслужбы, дополнительно направлено 15 человек и 3 ед. техники.

На месте происшествия работают 10 человек. Фото: if.dsns.gov.ua

Также 9 февраля спасатели нашли 3 туристов,заблудившихся в Карпатах.

19 января на Львовщине в горах заблудились двое туристов, один из них погиб.

Перед этим три спортсмена из Киева заблудились на Говерле, их спасли.