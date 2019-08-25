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25 августа 2019, воскресенье, 17:25 15
Силовые структуры 2019-08-25T17:26:22+03:00
Українські Новини
Под Киевом задержали поставщиков амфетамина курсантам "Десны" и ликвидировали нарколабораторию

Под Киевом задержали поставщиков амфетамина курсантам "Десны" и ликвидировали нарколабораторию

Задержание наркодиллеров.
Задержание наркодиллеров.

Военная прокуратура Киевского гарнизона задержала 2 подозреваемых в продаже амфетамина военнослужащим Вооруженны сил, а также ликвидировала нарколабораторию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины, передают Українськi Новини.

"Наркодилеров поймали во время передачи 2 кг амфетамина для реализации в том числе военнослужащим. Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали "на горячем", - говорится в нем.

Согласно сообщению, стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тыс. гривен.

В ходе следственных действий также ликвидирована путем изъятия "нарколаборатория", с помощью которой изготавливались психотропы.

Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Подозпеваемые судом взяты под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1,2 млн гривен залога.

Выявлены поставщики препарата в рамках уголовного производства по неоднократному сбыту военнослужащими 169-го учебного центра "Десна" амфетамина в особо крупных размерах на территории города Киева в течение июля-сентября 2018 года.

В конце декабря прошлого года обвинительные акты относительно военных, которые распространяли психотропы, были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении организаторов этого преступления выделено в отдельное производство, в рамках которого и состоялось задержание наркоторговцев.

Как сообщали Українськi Новини, 2 августа полиция задержала 6 подозреваемых в производстве и продаже наркотиков и изъяла марихуаны на 20 млн гривен в Запорожской области.

Также полиция ликвидировала 3 промышленные нарколаборатории в Луганской области.

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Задержание наркодиллеров.
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