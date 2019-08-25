З'явилося відео, як глава ОПУ Богдан на День Незалежності очолив ходу дівчат в Сен-Тропе на весіллі Довбенка

Голова Офісу президента Андрій Богдан перебував далеко від Батьківщини і був відсутній на офіційних заходах у Києві на День Незалежності і зазначав державне свято на Лазурному березі Франції в Сен-Тропе на весіллі у Андрія Довбенка. Про це повідомляє "Страна", опублікувавши відповідне відео.

Андрій Богдан відвідав святкову вечірку в місцевому ресторані l'Оpera.

У розпорядженні "Страни" виявилося відео як Андрій Богдан веселиться в галасливій і веселій компанії. Він очолив процесію дівчат з глибоким декольте, які несли пляшки з шампанським під звуки гімну України.

Андрій Богдан та київський забудовник, якого також називають "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "наглядача" за Мін'юстом Андрія Довбенко. Про це пише Bihus.info

Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності, коли гості відпочивали на приватній яхті.

"Андрію Довбенку приписують вплив на кадрові призначення і "вирішення питань", зокрема з держреєстраторами, у виконавчій службі і з продажем арештованого майна. Його обраниця - юрист Анна Огренчук, яка кілька тижнів тому була призначена в комісію з питань правової реформи. Туди ж увійшов ряд наближених до Богдана людей. Склад комісії затверджено указом Зеленського, а за його формування відповідав Богдан", - повідомляє видання.

Нагадаємо, що Андрій Богдан пропустив свято Дня Незалежності в Києві через весілля за кордоном.

Раніше Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.