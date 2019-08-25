підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
25 серпня 2019, неділя, 12:20 91
Суспільство 2019-08-25T19:45:03+03:00
Українські Новини
З'явилося відео, як глава ОПУ Богдан на День Незалежності очолив ходу дівчат в Сен-Тропе на весіллі Довбенка

З'явилося відео, як глава ОПУ Богдан на День Незалежності очолив ходу дівчат в Сен-Тропе на весіллі Довбенка

Голова Офісу президента Андрій Богдан перебував далеко від Батьківщини і був відсутній на офіційних заходах у Києві на День Незалежності і зазначав державне свято на Лазурному березі Франції в Сен-Тропе на весіллі у Андрія Довбенка. Про це повідомляє "Страна", опублікувавши відповідне відео.

Андрій Богдан відвідав святкову вечірку в місцевому ресторані l'Оpera.

У розпорядженні "Страни" виявилося відео як Андрій Богдан веселиться в галасливій і веселій компанії. Він очолив процесію дівчат з глибоким декольте, які несли пляшки з шампанським під звуки гімну України.

Андрій Богдан та київський забудовник, якого також називають "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "наглядача" за Мін'юстом Андрія Довбенко. Про це пише Bihus.info

Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності, коли гості відпочивали на приватній яхті.

"Андрію Довбенку приписують вплив на кадрові призначення і "вирішення питань", зокрема з держреєстраторами, у виконавчій службі і з продажем арештованого майна. Його обраниця - юрист Анна Огренчук, яка кілька тижнів тому була призначена в комісію з питань правової реформи. Туди ж увійшов ряд наближених до Богдана людей. Склад комісії затверджено указом Зеленського, а за його формування відповідав Богдан", - повідомляє видання.

Нагадаємо, що Андрій Богдан пропустив свято Дня Незалежності в Києві через весілля за кордоном.

Раніше Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.

Більше новин про: весілля Андрій Богдан День незалежності України

Архів
Новини
В Одесі три сотні людей писали диктант з української мови 19:54
Глава МЗС Ірану несподівано прибув на саміт G7 19:24
У Києві на десяти станціях метро перестали продавати і поповнювати "зелені картки" 18:54 Список
На блокпосту в Маріуполі стріляли: п'яний водій намагався прорватися через КПП 18:23
Дарина Білодід. Скріншот відео.
Відео дня: 18-річна українка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо 17:55
більше новин
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
Кличко привітав Україну з Днем Незалежності 16:18
Мінфін і МВС будуть боротися з ухиленням від сплати роздрібного акцизу 12:01
ДСА відкрила нове приміщення апеляційного адмінсуду в Одесі 11:31
Екс-голову НКРЕКП Вовка ніхто розшукувати не буде, - Москаль 11:48
більше новин
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України 10:41
Трамп через держсекретаря привітав Україну з Днем незалежності 11:52
Медики зафіксували першу смерть від невідомої хвороби, яку пов'язують з вейпінгом 23:48
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok