Украинцы теперь могут ездить в Лаос по электронной визе, оформленной в интернете

Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинские туристы смогут ездить в Лаос, оформив электронную визу.\r\nДепартамент консульской службы МИД Украины отмечает, что украинцы могут находиться в этой азиатской стране до 30 дней.\r\nВ Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины, - сообщают дипломаты.\r\nРегистрация для получения такой визы возможна на лаосском правительственном сайте "eVisa Lao Official Online Visa".\r\nСейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. \r\nКак сообщали Українські Новини, из-за мигрантов несколько стран могут лишиться безвиза с ЕС.\r\nТем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.