Украинцы теперь могут ездить в Лаос по электронной визе, оформленной в интернете

Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинские туристы смогут ездить в Лаос, оформив электронную визу.

Департамент консульской службы МИД Украины отмечает, что украинцы могут находиться в этой азиатской стране до 30 дней.

В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины, - сообщают дипломаты.

Регистрация для получения такой визы возможна на лаосском правительственном сайте "eVisa Lao Official Online Visa".

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран.

Как сообщали Українські Новини, из-за мигрантов несколько стран могут лишиться безвиза с ЕС.

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.