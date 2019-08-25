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25 августа 2019, воскресенье, 10:44 33
Политика 2019-08-25T10:45:07+03:00
Українські Новини
Украинцы теперь могут ездить в Лаос по электронной визе, оформленной в интернете

Украинцы теперь могут ездить в Лаос по электронной визе, оформленной в интернете

Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинские туристы смогут ездить в Лаос, оформив электронную визу.

Департамент консульской службы МИД Украины отмечает, что украинцы могут находиться в этой азиатской стране до 30 дней.

В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины, - сообщают дипломаты.

Регистрация для получения такой визы возможна на лаосском правительственном сайте "eVisa Lao Official Online Visa".

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. 

Как сообщали Українські Новини, из-за мигрантов несколько стран могут лишиться безвиза с ЕС.

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.

Больше новостей о: Безвизовый режим Лаос Упрощение визового режима

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