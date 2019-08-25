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25 серпня 2019, неділя, 08:28 30
Політика 2019-08-25T12:15:02+03:00
Українські Новини
Андрій Богдан пропустив свято Дня Незалежності в Києві через весілля за кордоном, - ЗМІ

Андрій Богдан пропустив свято Дня Незалежності в Києві через весілля за кордоном, - ЗМІ

Глави Офісу президента Андрія Богдана не було ні на офіційному ході на честь Дня Незалежності, ні на урочистому прийомі, влаштованому після президентом Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці в центрі Києва.

Джерело НВ повідомляє, що Богдан вчора відвідав весілля юриста Андрія Довбенко з Анною Огренчук на Лазурному березі Франції в Сен-Тропе.

"Довбенка відомий тим, що фігурує в паперах Yanukovychleaks як юрист в організації Сергія Курченка", — пишуть Наші гроші.

Журналіст Соня Кошкіна підтверджує, що Богдан не зміг бути присутнім в Києві, тому що знаходиться у Франції.

"Коли збиралася на президентський прийом, колеги просили уточнити у гн. Богдана, не передумав він щодо непотрібності „старих“ журналістів", — говорить Кошкіна.

"Чесно намагалася знайти Андрія Йосифовича в Маріїнському Шукала, але не знайшла. Адже його там не було. Причина проста: Богдан на відпочинку. На Лазурному березі Франції. Ніцца, Монако, ось це ось все. Хороші місця, розумію його", — пише Кошкіна в своєму каналі в Telegram.

Нагадаємо, що Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.

Раніше Богдан у коментарі журналістам заявив, що "злив" інформації про його відставку може бути провокацією спецслужб.

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