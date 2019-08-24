В Украине накануне 28-й годовщины Независимости были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированный КБ "Южное" и изготовлен на Южмаше.\r\nОб этом сообщается на странице в Facebook. \r\n"Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно она будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - говорится в сообщении.\r\nВо время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное".\r\nИспытания признаны успешными.\r\nВ состав третьей ступени РН "Циклон-4" входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирование. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М".\r\n\r\nНапомним, ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".\r\nРанее в Украине успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун", а 5 июня в Украине завершились квалификационные испытания украинско-турецкого боевого модуля "Serdar".