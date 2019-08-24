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24 августа 2019, суббота, 22:45 31
Технологии 2019-08-24T22:56:54+03:00
Українські Новини
Будет работать в космосе: В Украине успешно испытали ступень ракеты-носителя "Циклон-4"

Будет работать в космосе: В Украине успешно испытали ступень ракеты-носителя "Циклон-4"

Циклон-4. Фото: КБ Южное
Циклон-4. Фото: КБ Южное

В Украине накануне 28-й годовщины Независимости были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированный КБ "Южное" и изготовлен на Южмаше.

Об этом сообщается на странице в Facebook. 

"Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно она будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - говорится в сообщении.

Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное".

Испытания признаны успешными.

В состав третьей ступени РН "Циклон-4" входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирование. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М".

Напомним, ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

Ранее в Украине успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун", а 5 июня в Украине завершились квалификационные испытания украинско-турецкого боевого модуля "Serdar".

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