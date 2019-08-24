Жара до +35 и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 25 августа

25 августа в Киеве ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, лишь в Закарпатье местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градуса.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Сваляве ночью местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +31…+33 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов, в Сумской области ночью +8...+13 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+29 градусов, в Днепропетровской области +26...+29 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов, в Харьковской области ночью +10...+15 градусов, днем +24...+30 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +29…+35 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +17…+19 градусов, днем +32…+34 градуса.\r\n24 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, сильная жара и высокое атмосферное давление накроют Украину: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.\r\nТакже июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.