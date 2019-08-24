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24 августа 2019, суббота, 13:50 195
Жизнь 2019-08-24T13:50:04+03:00
Українські Новини
Жара до +35 и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 25 августа

Жара до +35 и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 25 августа

Кот. Фото: moydom.media
Кот. Фото: moydom.media

25 августа в Киеве ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, лишь в Закарпатье местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +8...+13 градусов, днем ​​+17...+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +31…+33 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов, в Сумской области ночью +8...+13 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+29 градусов, в Днепропетровской области +26...+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов, в Харьковской области ночью +10...+15 градусов, днем +24...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +29…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +17…+19 градусов, днем +32…+34 градуса.

24 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, сильная жара и высокое атмосферное давление накроют Украину: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.

Также июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.

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