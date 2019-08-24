Спека до +35 і короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 25 серпня

25 серпня в Києві ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, лише на Закарпатті місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +31...+33 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів, у Сумській області вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +23...+29 градусів, у Дніпропетровській області +26...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів, у Харківській області вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +29...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +30...+35 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +32...+34 градуси.

24 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, сильна спека і високий атмосферний тиск накриють Україну: прогноз від синоптика на останній тиждень літа.

Також липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.