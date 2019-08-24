Спека до +35 і короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 25 серпня

25 серпня в Києві ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України невелика хмарність, без опадів, лише на Закарпатті місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nУ Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +31...+33 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів, у Сумській області вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +23...+29 градусів, у Дніпропетровській області +26...+29 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів, у Харківській області вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +29...+35 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +30...+35 градусів.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +32...+34 градуси.\r\n24 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сильна спека і високий атмосферний тиск накриють Україну: прогноз від синоптика на останній тиждень літа.\r\nТакож липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.