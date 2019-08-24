Зеленський нагородив екс-главу парламенту Норвегії та консула Угорщини орденом Ярослава Мудрого

Президент Володимир Зеленський нагородив колишнього президента Стортингу (парламенту) Норвегії Улеміка Томмессена, генерального консула Угорщини в Україні Шандора Рота і президента Всесвітнього конгресу українців Павла Грода орденом Ярослава Мудрого.

Про це йдеться в указі Президента №622 від 23 серпня, передають Українські Новини.

Президент нагородив іноземних діячів за особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.

Томмессена нагороджено орденом Ярослава Мудрого 2-го ступеня, Рота - 4-го ступеня.

Орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня нагороджено Грода, керівника дипмісії Української народної республіки в Ватикані в 1918-1921 роках Бонна Франц-Ксаверія (посмертно) і екс-президента (2008-2018) Всеукраїнського конгресу українців Євгена Чолія.

Також Зеленський нагородив орденами таких осіб, як голова групи зі зв'язків з Україною в парламенті Великої Британії Джон Віттінгдейл і депутати парламенту Великої Британії Полін Летем і Стюарт Мак-Дональд, консул України в Познані Вітольд Горовський, президент фонду голодомору-геноциду в Чикаго (США) Микола Кочерга (всі - орденом "За заслуги" 3-го ступеня), депутат Європейського парламенту Сандра Калнієте (орден Княгині Ольги 1-го ступеня).

Крім того, указом №625 від 23 серпня Президент нагородив військовослужбовців за мужність і самовіддачу в захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

Зокрема, ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня удостоївся підполковник Микола Кудря.

Ряд військових нагороджено орденом "За мужність" 2-го і 3-го ступеня і медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни", частина з них - посмертно.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України.

Також в День незалежності в Києві відбувся альтернативний Марш захисників України в якому взяли участь 50 тисяч осіб.