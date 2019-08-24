Зеленський нагородив екс-главу парламенту Норвегії та консула Угорщини орденом Ярослава Мудрого

Президент Володимир Зеленський нагородив колишнього президента Стортингу (парламенту) Норвегії Улеміка Томмессена, генерального консула Угорщини в Україні Шандора Рота і президента Всесвітнього конгресу українців Павла Грода орденом Ярослава Мудрого.\r\nПро це йдеться в указі Президента №622 від 23 серпня, передають Українські Новини.\r\nПрезидент нагородив іноземних діячів за особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.\r\nТоммессена нагороджено орденом Ярослава Мудрого 2-го ступеня, Рота - 4-го ступеня.\r\nОрденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня нагороджено Грода, керівника дипмісії Української народної республіки в Ватикані в 1918-1921 роках Бонна Франц-Ксаверія (посмертно) і екс-президента (2008-2018) Всеукраїнського конгресу українців Євгена Чолія.\r\nТакож Зеленський нагородив орденами таких осіб, як голова групи зі зв'язків з Україною в парламенті Великої Британії Джон Віттінгдейл і депутати парламенту Великої Британії Полін Летем і Стюарт Мак-Дональд, консул України в Познані Вітольд Горовський, президент фонду голодомору-геноциду в Чикаго (США) Микола Кочерга (всі - орденом "За заслуги" 3-го ступеня), депутат Європейського парламенту Сандра Калнієте (орден Княгині Ольги 1-го ступеня).\r\nКрім того, указом №625 від 23 серпня Президент нагородив військовослужбовців за мужність і самовіддачу в захисті суверенітету і територіальної цілісності України.\r\nЗокрема, ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня удостоївся підполковник Микола Кудря.\r\nРяд військових нагороджено орденом "За мужність" 2-го і 3-го ступеня і медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни", частина з них - посмертно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України.\r\nТакож в День незалежності в Києві відбувся альтернативний Марш захисників України в якому взяли участь 50 тисяч осіб.