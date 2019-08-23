Харьковские лесники нанесли ущерб государству на 58,5 млн гривен, - Варченко

По делу харьковских лесников, которые, по предварительной информации, организовали незаконную вырубку леса на территории ГП "Октябрьский лесхоз", получили новые результаты судебно-экономической экспертизы, которая установила, что сумма ущерба - почти 58,5 миллиона гривен. Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

Апдейт по делу харьковских лесников, которые, по предварительной информации, организовали незаконную вырубку леса на территории ГП "Октябрьский лесхоз". Ранее сообщала, что своими действиями должностные лица лесных хозяйств Харьковской области вероятно нанесли ущерб государству на сумму 23,8 миллиона гривен. Сегодня получили новых результаты судебно-экономической экспертизы, которая установила, что сумма ущерба - почти 58,5 миллиона гривен. Розлидування в этом уголовном производстве продолжается по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает такое наказание: лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля Рада ограничила годовой объем заготовки древесины 25 млн куб. м/год на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов, а также ввела уголовную ответственность за контрабанду леса.

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