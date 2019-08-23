подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 12:31 70
Судебная власть 2019-08-23T12:33:45+03:00
Українські Новини
Харьковские лесники нанесли ущерб государству на 58,5 млн гривен, - Варченко

Харьковские лесники нанесли ущерб государству на 58,5 млн гривен, - Варченко

По делу харьковских лесников, которые, по предварительной информации, организовали незаконную вырубку леса на территории ГП "Октябрьский лесхоз", получили новые результаты судебно-экономической экспертизы, которая установила, что сумма ущерба - почти 58,5 миллиона гривен. Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

Апдейт по делу харьковских лесников, которые, по предварительной информации, организовали незаконную вырубку леса на территории ГП "Октябрьский лесхоз". Ранее сообщала, что своими действиями должностные лица лесных хозяйств Харьковской области вероятно нанесли ущерб государству на сумму 23,8 миллиона гривен. Сегодня получили новых результаты судебно-экономической экспертизы, которая установила, что сумма ущерба - почти 58,5 миллиона гривен. Розлидування в этом уголовном производстве продолжается по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает такое наказание: лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля Рада ограничила годовой объем заготовки древесины 25 млн куб. м/год на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов, а также ввела уголовную ответственность за контрабанду леса.

Лесники неожиданно заявили, что в Украине стали меньше воровать лес.

Больше новостей о: Ольга Варченко Лесники

Архив
Новости
В День независимости на юге страны температура достигнет +35 градусов 13:14
Арбузы поставляют в Киев по Днепру на барже уже третий год подряд. Фото: Facebook/ Нибулон
Легендарная баржа с арбузами из Херсона доплыла до Киева 12:48
Харьковские лесники нанесли ущерб государству на 58,5 млн гривен, - Варченко 12:31
"Укрлендфарминг" планирует вкладывать средства в проекты вместе с территориальными общинами 12:28
Нацполиция пока не штрафовала за нарушение сроков "растаможки" евроблях 12:10
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка 16:20
Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам 18:27
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok