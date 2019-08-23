Харківські лісники завдали збитків державі на 58,5 млн гривень, - Варченко

У справі харківських лісників, які, за попередньою інформацією, організували незаконну вирубку лісу на території ДП "Жовтневий лісгосп", отримали нові результати судово-економічної експертизи, яка встановила, що сума збитків - майже 58,5 мільйона гривень. Про це у своєму Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

Апдейт по справі харківських лісників, які, за попередньою інформацією, організували незаконну вирубку лісу на території ДП "Жовтневий лісгосп". Раніше повідомляла, що своїми діями посадові особи лісових господарств Харківської області ймовірно завдали збитків державі на суму 23,8 мільйона гривень. Сьогодні отримали нових результати судово-економічної експертизи, яка встановила, що сума збитків - майже 58,5 мільйона гривень. Розлідування у цьому кримінальному провадженні триває ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція цієї статті передбачає таке покарання: позбавлення волі строком від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня Рада обмежила річний обсяг заготівлі деревини 25 млн куб. м/рік на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів, а також ввела кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.

Лісники несподівано заявили, що в Україні стали менше красти ліс.