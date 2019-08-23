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23 августа 2019, пятница, 08:18 49
Общество 2019-08-23T08:18:49+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечается День Флага Украины: в Киеве будут перекрыто движение транспорта

Сегодня отмечается День Флага Украины: в Киеве будут перекрыто движение транспорта

Флаг Украины. Фото: fakty
Флаг Украины. Фото: fakty

В Киеве с 23 августа будет перекрыто движение транспорта в связи с празднованием Дня государственного флага Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА

Полностью движение транспорта будет запрещен: 

  • 23 августа с 07:00 до окончания мероприятий – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);
  • 23 августа с 07:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины".

Движение транспорта временно ограничат для подготовки и проведения празднования: 

  • 23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа: на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской; на ул. Михайловской от Владимирского проезда к ул. Крещатик; на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской; на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади; Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади; ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади; в случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского; ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади; ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик; аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.

В эти дни будет запрещено парковать автомобили в местах подготовки и проведения мероприятий.

Напомним, что Украина празднует День флага: официальная церемония состоится на Крещатике.

Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню независимости. 

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