Сегодня отмечается День Флага Украины: в Киеве будут перекрыто движение транспорта

В Киеве с 23 августа будет перекрыто движение транспорта в связи с празднованием Дня государственного флага Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. \r\nПолностью движение транспорта будет запрещен: \r\n\r\n23 августа с 07:00 до окончания мероприятий – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);\r\n23 августа с 07:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины".\r\n\r\nДвижение транспорта временно ограничат для подготовки и проведения празднования: \r\n\r\n23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа: на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской; на ул. Михайловской от Владимирского проезда к ул. Крещатик; на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской; на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади; Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади; ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади; в случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского; ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади; ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик; аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.\r\n\r\nВ эти дни будет запрещено парковать автомобили в местах подготовки и проведения мероприятий.\r\nНапомним, что Украина празднует День флага: официальная церемония состоится на Крещатике.\r\nКабмин утвердил план мероприятий ко Дню независимости.