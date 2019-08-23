Сегодня отмечается День Флага Украины: в Киеве будут перекрыто движение транспорта

Официально опубликован последний депутат Рады 09:55

Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45

Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено

Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка 16:20