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  • Побойтесь Бога если вы в него не верите: Филарет написал письмо Епифанию из-за закрытия счета в банке
22 августа 2019, четверг, 20:31 239
Политика 2019-08-22T21:45:02+03:00
Українські Новини
Побойтесь Бога если вы в него не верите: Филарет написал письмо Епифанию из-за закрытия счета в банке

Побойтесь Бога если вы в него не верите: Филарет написал письмо Епифанию из-за закрытия счета в банке

Патриарх Украинской православной церкви Филарет УПЦ (КП) призвал предстоятеля Православной церкви митрополита Епифания отозвать письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии.

Об этом говорится в письме Филарета Епифанию.

"Согласно Вашему письму в Ощадбанк в г. Киеве закрыл счет Киевской Патриархии. На каком основании Вы сделали такое противоправное действо? Вам известно, что 20 июня 2019 Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата на Поместном Соборе приняла решение о выходе из состава новообразованной на соборе Константинопольского Патриархата 15 декабря 2018 Православной Церкви Украины. Это значит, что с 20 июня 2019 Вы не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни Ваши решения, ни постановления Священного Синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии. Созданная Вами и Вашим Священным Синодом Ликвидационная комиссия 27 июля 2019 не имеет никакого отношения к Киевской патриархии, потому что 20 июня 2019 она (Киевская патриархия) вышла из Вашего подчинения. Я, как Патриарх, не обращался в государственные органы ни о перерегистрации Устава Киевской патриархии, ни о снятии с регистрации. И Вы это хорошо знаете", - заявил Филарет.

Кроме того, Филарет призвал Епифания в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата.

"Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не Вашими. Побойтесь Бога если Вы в Него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - подчеркнул он.

Напомним, патриарх Филарет дал интервью каналу "Россия-1" и пожаловался, что его все обманули.

Поле чего Филарет похвалил пропагандистский канал "Россия 24", который не переврал его интервью.

20 января 2019 года Филарет утверждал, что СБУ в дела церкви не вмешивается.

Больше новостей о: УПЦ КП Патриарх Филарет Митрополит Киевский Епифаний ПЦУ

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