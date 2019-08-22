Побійтеся Бога якщо ви в нього не вірите: Філарет написав листа Епіфанію за закриття рахунку в банку

Патріарх Української православної церкви Філарет УПЦ (КП) закликав предстоятеля Православної церкви митрополита Епіфанія відкликати лист в Ощадбанк про закриття рахунку Київської патріархії.

Про це йдеться в листі Філарета Епіфанію.

"Згідно Вашого листа Ощадбанк в м. Києві закрив рахунок Київської Патріархії. На якій підставі Ви вчинили таке протиправне дійство? Вам відомо, що 20 червня 2019 року Українська Православна Церква Київського Патріархату на Помісному Соборі прийняла рішення про вихід із складу новоутвореної на соборі Константинопольського Патріархату 15 грудня 2018 року Православної Церкви України. Це означає, що з 20 червня 2019 року Ви не являєтесь предстоятелем Київської патріархії, і тому ні Ваші рішення, ні постанови Священного Синоду ПЦУ не мають ніякого відношення до Київської патріархії. Створена Вами і Вашим Священним Синодом Ліквідаційна комісія 27 липня 2019 року не має ніякого відношення до Київської патріархії, тому що 20 червня 2019 року вона (Київська патріархія) вийшла із Вашого підпорядкування. Я, як Патріарх, не звертався до державних органів ні про перереєстрацію Статуту Київської патріархії, ні про зняття з реєстрації. І Ви це добре знаєте", - заявив Філарет.

Крім того Філарет закликав Епіфанія в подальшому не втручатися у справи УПЦ Київського Патріархату.

"Не руйнуйте Церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не Вашими. Побійтесь Бога! Якщо Ви в Нього не вірите, то майте хоча б людську совість", - наголосив він.

Нагадаємо, патріарх Філарет дав інтерв'ю каналу "Росія-1" і поскаржився, що всі його обдурили.

Поле чого Філарет похвалив пропагандистський канал "Росія 24", який не перебрехав його інтерв'ю.

20 січня 2019 року Філарет стверджував, що СБУ у справи церкви не втручається.