Мэр польской Гдыни встал на защиту украинцев и после ксенофобского скандала пошел пообедать в украинский ресторан

Мэр польской Гдыни встал на защиту украинцев и после ксенофобского скандала пошел пообедать в украинский ресто

Мэр польского города Гдыня Войцех Щурек осудил ксенофобское объявление местного ресторана о найме работников, в котором была фраза: "Никаких украинцев или им подобных". Об этом сообщает Onet.pl

В знак солидарности с украинцами и сопротивления языку ненависти Щурек и сенатор оппозиционной партии Гражданская платформа Славомир Рыбицкий посетили местный ресторан, владельцем которого является украинец.

В комментарии журналистам он назвал объявление польского ресторана позорным.

"Это позорные слова. Они не имеют права звучать в нашем публичном пространстве и, в частности, в таком открытом и современном городе, как Гдыня. Мы очень рады, что в Гдыню прибывает много молодых украинцев, которые тяжело работают", — сказал Щурек.

Мэр польского города Гдыня Войцех Щурек осудил ксенофобское объявление местного ресторана. Фото: Onet.

"Любые проявления ненависти, расизма, ксенофобии должны преследоваться государством со всей строгостью. Из истории мы знаем, чем заканчивается толерантность к такому поведению и позиции", - резюмировал сенатор Рыбицкий.

Как сообщали Українські Новини, в Польше разгорелся ксенофобский скандал: в ресторан требовались "ноль украинцев".

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