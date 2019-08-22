Замгенпрокурора Голомша хочет миллион гривен компенсации за незаконное увольнение

Восстановленный судом в должности заместителя генерального прокурора Николай Голомша рассчитывает, что ему возместят около 1 млн гривен в связи с незаконным его увольнением и обещает распределить эти деньги между родственниками погибших евромайдановцев и участниками боевых действий.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"По скромным подсчетам - это около 1 млн гривен, если учитывать сухую зарплату, а если среднюю зарплату замгенпрокурора, то эта сумма значительно выше", - сказал он.

По его словам, после того, как ему возместят эти деньги, он передаст их семьям "Небесной сотни" и участникам боевых действий.

Также Голомша сообщил, что принял решение вернуться на работу в Генпрокуратуру, но ждет еще решения ГПУ.

"Я не педалирую этот вопрос, будет ли это при этом генпрокуроре или при следующем... я не спешу в этом вопросе ", - отметил Голомша.

Он подчеркнул, что к нему поступает очень много обращений с просьбой вернуться в ГПУ на работу.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура намерена обжаловать восстановление Голомши в должности первого замгенпрокурора

В октябре 2014 года Генеральный прокурор Виталий Ярема уволил Голомшу с должности в порядке выполнения закона о люстрации.

Тогда Голомша заявил, что не видит себя в политике.





