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22 серпня 2019, четвер, 16:13 10
Події 2019-08-22T22:00:04+03:00
Українські Новини
У Києві сталася пожежа в п'ятиповерхівці, є загиблий і травмовані

У Києві сталася пожежа в п'ятиповерхівці, є загиблий і травмовані

Пожежа в Києві. Фото: Держнс Києва
Пожежа в Києві. Фото: Держнс Києва

У Києві близько 6 години ранку сталася пожежа в квартирі п'ятиповерхівки на бул. Вацлава Гавела, 43а, що в Солом'янському районі столиці. Про це повідомляється на сайт Держнс.

В 5-поверховому житловому будинку горіла квартира на 3-му поверсі на площі 15 кв. м з подальшим поширенням на балкон.

Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, намагаючись врятуватися з палаючої квартири, з вікна вистрибнув чоловік 1992 р., а з балкона - жінка 1990 р.

У чоловіка перелом руки, а у жінки – отруєння чадним газом та опіки тіла 1-2 ступеня. Травмовані госпіталізовані в столичну лікарню швидкої медичної допомоги.

Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі. Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло жінки 1982 р., яке знаходилося в одній з кімнат 3-кімнатної квартири.

У 06:29 пожежу було локалізовано, а о 06:32 ліквідовано. У ліквідації пожежі були задіяні 4 одиниці пожарноспасательной техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 9 людей.

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