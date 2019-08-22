В июле цены на курятину превысили 60 гривен

В июле средние потребительские цены на сало свиное повысились на 0,3%, или на 0,22 гривны\/кг до 72,29 гривны\/кг по сравнению с июнем.\r\nОб этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nПри этом самый низкий уровень цен на сало зафиксирован в Тернопольской области - 51,99 гривны\/кг, самый высокий - в Киеве - 106,71 гривны\/кг.\r\nЦены на свинину выросли на 0,6%, или на 0,68 гривны\/кг до 118,95 гривны\/кг.\r\nЦены на курятину в тушках повысились на 3%, или на 1,56 гривны\/кг до 60,22 гривны\/кг.\r\nНа говядину цены незначительно повысились - с 128,5 гривны\/кг до 129,37 гривны\/кг.\r\nАссоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 27 июня по 31 июля средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 6,9%, или на 3,2 гривны\/кг до 49,5 гривны\/кг.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне цена на сало упала до 72 гривен.\r\nПри этом бутерброд с чесноком и салом подорожал на 17%.