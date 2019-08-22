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22 августа 2019, четверг, 15:49 52
Экономика 2019-08-22T17:37:03+03:00
Українські Новини
В июле цены на курятину превысили 60 гривен

В июле цены на курятину превысили 60 гривен

В июле средние потребительские цены на сало свиное повысились на 0,3%, или на 0,22 гривны/кг до 72,29 гривны/кг по сравнению с июнем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самый низкий уровень цен на сало зафиксирован в Тернопольской области - 51,99 гривны/кг, самый высокий - в Киеве - 106,71 гривны/кг.

Цены на свинину выросли на 0,6%, или на 0,68 гривны/кг до 118,95 гривны/кг.

Цены на курятину в тушках повысились на 3%, или на 1,56 гривны/кг до 60,22 гривны/кг.

На говядину цены незначительно повысились - с 128,5 гривны/кг до 129,37 гривны/кг.

Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 27 июня по 31 июля средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 6,9%, или на 3,2 гривны/кг до 49,5 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, в июне цена на сало упала до 72 гривен.

При этом бутерброд с чесноком и салом подорожал на 17%.

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