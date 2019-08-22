У липні ціни на курятину перевищили 60 гривень

У липні середні споживчі ціни на сало свиняче підвищилися на 0,3%, або на 0,22 гривні\/кг до 72,29 гривні\/кг порівняно з червнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nПри цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксований у Тернопільській області - 51,99 гривні\/кг, найвищий - у Києві - 106,71 гривні\/кг\r\nЦіни на свинину виросли на 0,6%, або на 0,68 гривні\/кг до 118,95 гривні\/кг\r\nЦіни на курятину в тушках підвищилися на 3%, або на 1,56 гривні\/кг до 60,22 гривні\/кг\r\nНа яловичину ціни незначно підвищилися - з 128,5 гривні\/кг до 129,37 гривні\/кг\r\nАсоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 27 червня по 31 липня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі виросла на 6,9%, або на 3,2 гривні\/кг до 49,5 гривні\/кг.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні ціна на сало впала до 72 гривень.\r\nПри цьому бутерброд з часником і салом подорожчав на 17%.