У липні ціни на курятину перевищили 60 гривень

У липні середні споживчі ціни на сало свиняче підвищилися на 0,3%, або на 0,22 гривні/кг до 72,29 гривні/кг порівняно з червнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксований у Тернопільській області - 51,99 гривні/кг, найвищий - у Києві - 106,71 гривні/кг

Ціни на свинину виросли на 0,6%, або на 0,68 гривні/кг до 118,95 гривні/кг

Ціни на курятину в тушках підвищилися на 3%, або на 1,56 гривні/кг до 60,22 гривні/кг

На яловичину ціни незначно підвищилися - з 128,5 гривні/кг до 129,37 гривні/кг

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 27 червня по 31 липня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі виросла на 6,9%, або на 3,2 гривні/кг до 49,5 гривні/кг.

Як повідомляли Українські Новини, у червні ціна на сало впала до 72 гривень.

При цьому бутерброд з часником і салом подорожчав на 17%.