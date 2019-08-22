Пограничники изъяли у двух китайцев 50 кг янтаря, спрятанного в подушках в аэропорту "Борисполь"

Пограничники изъяли у двух граждан Китая 50 кг янтаря, которые они спрятали в своих подушках, в аэропорту "Борисполь".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українські Новини.



Янтарь хранился в четырех чемоданах.



Граждане Китая направлялись в Пекин, однако не указали, что везут такой товар.

К тому же "солнечный камень" иностранцы замаскировали под обычные подушки.

По данному факту будут составлены админпротоколы.



Проводятся мероприятия по установлению суммы оценки товара.



Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.



После рабочей поездки Президента Владимира Зеленского в Житомирскую область прокуратора открыла уголовное производство по факту возможной причастности правоохранителей к незаконной добыче янтаря в Житомирской области.



Также под Ровно две сотни "янтарщиков" в балаклавах побили полицейские авто.