Пограничники изъяли у двух китайцев 50 кг янтаря, спрятанного в подушках в аэропорту "Борисполь"

Пограничники изъяли у двух граждан Китая 50 кг янтаря, которые они спрятали в своих подушках, в аэропорту "Борисполь".Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українські Новини.Янтарь хранился в четырех чемоданах.Граждане Китая направлялись в Пекин, однако не указали, что везут такой товар. К тому же "солнечный камень" иностранцы замаскировали под обычные подушки.По данному факту будут составлены админпротоколы. Проводятся мероприятия по установлению суммы оценки товара.Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.После рабочей поездки Президента Владимира Зеленского в Житомирскую область прокуратора открыла уголовное производство по факту возможной причастности правоохранителей к незаконной добыче янтаря в Житомирской области.Также под Ровно две сотни "янтарщиков" в балаклавах побили полицейские авто.