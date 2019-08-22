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22 серпня 2019, четвер, 15:08 13
Економіка 2019-08-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
У липні картопля подешевшала на 2 гривні, а цибуля - на 6,5 гривень

У липні картопля подешевшала на 2 гривні, а цибуля - на 6,5 гривень

У липні середні споживчі ціни на картоплю знизилися на 11%, або на 1,96 гривні, до 15,3 гривні/кг порівняно з червнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найвища ціна була зафіксована в Києві - 18,33 гривні/кг, найнижча ціна була у Закарпатській області - 12,9 гривні/кг

Ціни на білокачанну капусту знизилися на 9% до 8,85 гривні/кг; на моркву - на 21% до 16,33 гривні/кг.

Ціни на цибулю знизилися на 35% до 12,24 гривні/кг, буряк - на 42% до 11,42 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, Українська асоціація виробників картоплі (УАВК) вважає, що зниження врожаю картоплі в 2019 році не призведе до його дефіциту для населення.

У червні борщовий набір овочів подешевшав на 19 гривень.

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