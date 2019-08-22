У липні картопля подешевшала на 2 гривні, а цибуля - на 6,5 гривень

У липні середні споживчі ціни на картоплю знизилися на 11%, або на 1,96 гривні, до 15,3 гривні\/кг порівняно з червнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайвища ціна була зафіксована в Києві - 18,33 гривні\/кг, найнижча ціна була у Закарпатській області - 12,9 гривні\/кг\r\nЦіни на білокачанну капусту знизилися на 9% до 8,85 гривні\/кг; на моркву - на 21% до 16,33 гривні\/кг.\r\nЦіни на цибулю знизилися на 35% до 12,24 гривні\/кг, буряк - на 42% до 11,42 гривні\/кг\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Українська асоціація виробників картоплі (УАВК) вважає, що зниження врожаю картоплі в 2019 році не призведе до його дефіциту для населення.\r\nУ червні борщовий набір овочів подешевшав на 19 гривень.