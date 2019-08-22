Кратковременные дожди и сильная жара: какой будет погода в День флага Украины

23 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+28 градусов.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Сваляве без существенных осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +27…+33 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +18…+20 градусов, днем +31…+33 градуса.\r\n22 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, антициклон и циклоничнисть противостоят: синоптик предупредила о сильном ветре и 35-градусной жаре.\r\nРанее синоптики спрогнозировали погоду до октября.