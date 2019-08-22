подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 августа 2019, четверг, 14:55 379
Жизнь 2019-08-22T14:56:57+03:00
Українські Новини
Кратковременные дожди и сильная жара: какой будет погода в День флага Украины

Кратковременные дожди и сильная жара: какой будет погода в День флага Украины

Кот. Фото: Портал Акцент
Кот. Фото: Портал Акцент

23 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +27…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +18…+20 градусов, днем +31…+33 градуса.

22 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, антициклон и циклоничнисть противостоят: синоптик предупредила о сильном ветре и 35-градусной жаре.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине

Архив
Новости
В июле картофель подешевел на 2 гривны, а лук - на 6,5 гривен 15:04
ГБР проводит служебное расследование возможной утечки информации по делам Порошенко 14:55
Бессмысленный набор букв: в российском МИДе раскритиковали заявление Зеленского о возвращении РФ в G7 14:37
Суд не нашел доказательств преступности "Роттердам+" на удаленных два года назад компьютерах НКРЕКУ, - Трохимец 14:35
Нардеп Шахов написал гневное письмо Президенту о шахтерах 14:31
больше новостей
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok