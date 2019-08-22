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22 августа 2019, четверг, 14:37 32
Внешняя политика 2019-08-22T14:41:33+03:00
Українські Новини
Бессмысленный набор букв: в российском МИДе раскритиковали заявление Зеленского о возвращении РФ в G7

Бессмысленный набор букв: в российском МИДе раскритиковали заявление Зеленского о возвращении РФ в G7

Мария Захарова. Фото: novopоl.ru
Мария Захарова. Фото: novopоl.ru

Министр иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление Президента Украины Владимира Зеленского о возвращении России в G7 бессмысленным набором букв. Об этом говорится в сообщении Захаровой в Facebook.

"Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв... государство не может "вновь занять свое место в повестке дипломатии", - написала Захарова.

Так, Захарова заявила, что фраза "Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии" сформулирована неграмотно, потому что Россию G7 обсуждает регулярно.

"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности. Буду вас по-братски периодически консультировать, пока вы не укомплектовали МИД Украины", - отметила Захарова.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.

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