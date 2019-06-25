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25 июня 2019, вторник, 07:30 1159 Документ
Кабмин 2019-06-25T09:45:02+03:00
Українські Новини
Замминистра Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш

Замминистра Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш

Зарплата министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша за май составила 38,8 тыс. гривен, его заместителей - от 32,4 тыс. до 80,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 73,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Чернышу за май, составила 38 807 гривен, из них должностной оклад - 13 818 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 073 гривны, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 2 764 гривны, надбавка за интенсивность труда - 13 818 гривен, индексация - 602 гривны, командировочные - 5 732 гривны.

После удержания налогов он получил 31 240 гривен.

Зарплата первого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфа Куркчи составила 36,4 тыс. гривен, замминистра Георгия Туки - 34,1 тыс. гривен, Виктории Ворониной - 32,4 тыс. гривен, замминистра Юрия Грымчака - 80,8 тыс. гривен и государственного секретаря Сергея Злакомана - 73,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Вадим Черныш купил квартиру в Киеве за 2 млн гривен и задекларировал почти $100 тыс. налички.

В марте Черныш утроил оклад за счет надбавок и командировочных.

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