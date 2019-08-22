Партии Рады не смогли распределить квоту на руководство в комитетах на каждую должность отдельно, - Стефанчук

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук (партия "Слуга народа") заявил, что партии, прошедшие в парламент, не смогли распределить квоту на руководство в комитетах Рады 9-го созыва на каждую должность отдельно.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.



"Мы попробовали это сделать. Это у нас не получается, поэтому мы пошли другим путем: 60% мы (партия "Слуга народа") забираем, а дальше делите, как считаете нужным", - сказал Стефанчук.



Согласно регламенту должности председателя комитета, его заместителей и секретаря распределяются согласно рассчитанной квоте между партиями, прошедшими в Раду.



Представитель Президента добавил, что "Слуга народа" распределила будущих депутатов, которые входят в политсилу, по комитетам.



Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.



Также партия "Слуга народа" выдвинет кандидатуру своего лидера Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.