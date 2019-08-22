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22 серпня 2019, четвер, 13:11 13
Верховна Рада і партії 2019-08-22T14:15:02+03:00
Українські Новини
Партії Ради не змогли розподілити квоту на керівництво в комітетах на кожну посаду окремо, - Стефанчук

Партії Ради не змогли розподілити квоту на керівництво в комітетах на кожну посаду окремо, - Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Yan Dobronosov/Facebook Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: Yan Dobronosov/Facebook Руслан Стефанчук

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук (партія "Слуга народу") заявив, що партії, які пройшли до парламенту, не змогли розподілити квоту на керівництво в комітетах Ради 9-го скликання на кожну посаду окремо.Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Ми спробували це зробити. Це у нас не виходить, тому ми пішли іншим шляхом: 60% ми (партія "Слуга народу") забираємо, а далі діліть, як вважаєте за потрібне", - сказав Стефанчук.

Згідно з регламентом посади голови комітету, його заступників і секретаря розподіляються згідно з розрахованої квоти між партіями, які пройшли в Раду.

Представник Президента додав, що "Слуга народу" розподілила майбутніх депутатів, які входять у політсилу, по комітетах.

Як повідомляли "Українські Новини", в "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.

Також партія "Слуга народу" висуне кандидатуру свого лідера Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а представника Президента Володимира Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука - на посаду першого заступника голови Ради.

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