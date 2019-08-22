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22 августа 2019, четверг, 12:02 96
Силовые структуры 2019-08-22T15:30:04+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура намерена вызвать на допрос прокурора САП Яровую

Генпрокуратура намерена вызвать на допрос прокурора САП Яровую

Ольга Яровая. Фото:
Ольга Яровая. Фото: "Вести"

Генеральная прокуратура намерена вызвать на допрос прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу "Роттердам+" Ольгу Яровую в рамках дела о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу государственных органов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Ее вызовут на допрос", - сказал он.

По его словам, Яровая якобы фигурирует в записях разговоров судей Окружного суда, что стало основанием подачи против нее жалобы в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров и отстранения ее от дела "Роттердам+".

Дата допроса Яровой пока неизвестна.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий просит Квалифиционно-дисциплинарную комиссию (КДКП) прокуроров снова привлечь к дисциплинарной ответственности прокурора САП по делу "Роттердам+" Ольгу Яровую.

В июне КДКП объявила выговор прокурору САП по делу "Роттердам+" Ольге Яровой за участие в форуме предвыборной программы "Новый курс" Юлии Тимошенко в июне 2018 года. Прокурор по делу "Роттердам+" Яровая объяснила, что пришла на форум к Тимошенко для написания научной работы.

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