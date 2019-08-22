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22 серпня 2019, четвер, 08:57 25
Верховна Рада і партії 2019-08-22T11:30:04+03:00
Українські Новини
Ідіть всі лісом: Арахамія обурився відмовою його майбутніх колег пропонувати кандидатури міністрів

Ідіть всі лісом: Арахамія обурився відмовою його майбутніх колег пропонувати кандидатури міністрів

Обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що отримав відмову від багатьох представників політичних партій у відповідь на прохання запропонувати кандидатів на посади міністрів в новому уряді. Про це повідомляє "24 канал".

Так, політик розповів журналістам, що дзвонив представникам інших партій і питав, чи можуть вони надати свій шорт-лист кандидатів на посади міністрів у новий Кабмін.

"А вони відповідають: "Ми хочемо, щоб ви несли відповідальність. Ми не дамо". І ось тепер скажіть, це продержавна позиція? Це чисто політична спекуляція. Не хочу називати прізвищ, але якщо є така позиція, то нехай вони всі йдуть лісом", - заявив Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, в "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.

Також обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.

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