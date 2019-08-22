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22 августа 2019, четверг, 08:00 12
Силовые структуры 2019-08-22T08:00:27+03:00
Українські Новини
Боевики ранили одного украинского военного на Донбассе

Боевики ранили одного украинского военного на Донбассе

Вчера, 21 августа в зоне проведения ООС на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один боец ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебных обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Отмечается, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.

"С начала текущих суток зафиксированы 2 враждебных обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Водяного - с станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Новотроицкого - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, заминированные территории на Донбассе теперь можно посмотреть онлайн: появилась интерактивная карта.

Также 20 августа на Донбассе во время обстрела боевиков ранен боец ВСУ.

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