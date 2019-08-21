В трех городах задержаны бандиты группировки, грабившей элитные дома

Полиция задержала участников вооруженной преступной группировки, которая специализировалась на ограблениях элитного жилья, в Киеве, Виннице и Черкасской области.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nВ спецоперации были задействованы спецподразделение КОРД, следователи-детективы и бойцы полка полиции особого назначения.\r\nСогласно сообщению, вооруженная организованная банда грабила элитные квартиры жителей Киева и других регионов.\r\n\r\nУгрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи.\r\nПравоохранители провели обыски по месту жительства преступников, где обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество.\r\nТакже в качестве вещественного доказательства полиция изъяла автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.\r\n\r\nПолиция открыла уголовное производство по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса.\r\nПреступникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.\r\nОбыски продолжаются.\r\nЗадержание группировки. Фото: Национальная полиция\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ задержала преступную группировку, которой руководил "вор в законе". Также правоохранители разоблачили три преступные группировки в Белой церкви.\r\nРанее в Харьковской области задержали преступную группу людей, которые крали топливо тоннами.