В трех городах задержаны бандиты группировки, грабившей элитные дома

Полиция задержала участников вооруженной преступной группировки, которая специализировалась на ограблениях элитного жилья, в Киеве, Виннице и Черкасской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, передают Українськi Новини.

В спецоперации были задействованы спецподразделение КОРД, следователи-детективы и бойцы полка полиции особого назначения.

Согласно сообщению, вооруженная организованная банда грабила элитные квартиры жителей Киева и других регионов.

Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи.

Правоохранители провели обыски по месту жительства преступников, где обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество.

Также в качестве вещественного доказательства полиция изъяла автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Обыски продолжаются.

Задержание группировки. Фото: Национальная полиция

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала преступную группировку, которой руководил "вор в законе". Также правоохранители разоблачили три преступные группировки в Белой церкви.

Ранее в Харьковской области задержали преступную группу людей, которые крали топливо тоннами.