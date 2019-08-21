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21 серпня 2019, середа, 19:53 6
Силові структури 2019-08-21T19:58:17+03:00
Українські Новини
У трьох містах затримані бандити угруповання, яке грабувало елітні будинки

У трьох містах затримані бандити угруповання, яке грабувало елітні будинки

Затримання угруповання. Фото: Національна поліція
Затримання угруповання. Фото: Національна поліція

Поліція затримала учасників озброєної злочинної групи, яка спеціалізувалася на пограбуваннях елітного житла, в Києві, Вінниці та Черкаській області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції, передають Українські Новини.

У спецоперації були задіяні спецпідрозділ КОРД, слідчі-детективи і бійці полку поліції особливого призначення.

Згідно з повідомленням, озброєна організована банда грабувала елітні квартири жителів Києва та інших регіонів.

Погрожуючи власникам фізичною розправою, вони виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогоцінні речі.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання злочинців, де виявили та вилучили зброю, вибухівку і частково награбоване майно.

Також як речовий доказ поліція вилучила автомобіль, на якому пересувалися зловмисники.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу.

Злочинцям загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 15 років.

Обшуки тривають.

Затримання угруповання. Фото: Національна поліціяЗатримання угруповання. Фото: Національна поліція

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала злочинне угрупування, якою керував "злодій в законі". Також правоохоронці викрили три злочинні угруповання в Білій церкві.

Раніше у Харківській області затримали злочинну групу людей, які крали паливо тоннами.

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