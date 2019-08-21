У трьох містах затримані бандити угруповання, яке грабувало елітні будинки

Поліція затримала учасників озброєної злочинної групи, яка спеціалізувалася на пограбуваннях елітного житла, в Києві, Вінниці та Черкаській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nУ спецоперації були задіяні спецпідрозділ КОРД, слідчі-детективи і бійці полку поліції особливого призначення.\r\nЗгідно з повідомленням, озброєна організована банда грабувала елітні квартири жителів Києва та інших регіонів.\r\n\r\nПогрожуючи власникам фізичною розправою, вони виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогоцінні речі.\r\nПравоохоронці провели обшуки за місцем проживання злочинців, де виявили та вилучили зброю, вибухівку і частково награбоване майно.\r\nТакож як речовий доказ поліція вилучила автомобіль, на якому пересувалися зловмисники.\r\n\r\nПоліція відкрила кримінальне провадження за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу.\r\nЗлочинцям загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 15 років.\r\nОбшуки тривають.\r\nЗатримання угруповання. Фото: Національна поліція\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ затримала злочинне угрупування, якою керував "злодій в законі". Також правоохоронці викрили три злочинні угруповання в Білій церкві.\r\nРаніше у Харківській області затримали злочинну групу людей, які крали паливо тоннами.