Об этом сообщает МИД Канады в Twitter, сообщает 112.ua.

"Министр Фриланд и другие главы МИД стран G7 подтвердили общее уважение мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Санкции против России за ее неприемлемые действия в Украине продолжатся", - говорится в сообщении.

Minister Freeland and #G7 Foreign Ministers reaffirmed our shared respect for rules-based international order, including on territorial #sovereignty. Sanctions imposed on #Russia following its unacceptable actions in #Ukraine will continue. pic.twitter.com/f6n9sQ6MkS