Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7

Прес-секретар німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина проти повернення Росії в G7. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами спікера Німеччини, Росія була виключена після анексії Криму в порушення міжнародного права і дестабілізації східної України. "Обидві ситуації зберігаються", - зазначив він.

Також він додав, що тільки після змін можна буде вести переговори про більш активної участі Росії.

Аналогічна реакція була з Парижа. Дипломати Франції заявили, що повернення Росії в "Велику сімку" буде залежати від прогресу у переговорах про мир в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше країни G7 заявили про продовженні співпраці з Росією.

Раніше в Торонто на зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" міністри заявили про продовження санкцій проти Росії.

Також на зустрічі глав МЗС G7 планували обговорити українських політв'язнів в РФ.