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21 серпня 2019, середа, 19:14 14
Європа 2019-08-21T20:00:02+03:00
Українські Новини
Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7

Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7

Прес-секретар німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина проти повернення Росії в G7. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами спікера Німеччини, Росія була виключена після анексії Криму в порушення міжнародного права і дестабілізації східної України. "Обидві ситуації зберігаються", - зазначив він.

Також він додав, що тільки після змін можна буде вести переговори про більш активної участі Росії.

Аналогічна реакція була з Парижа. Дипломати Франції заявили, що повернення Росії в "Велику сімку" буде залежати від прогресу у переговорах про мир в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше країни G7 заявили про продовженні співпраці з Росією.

Раніше в Торонто на зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" міністри заявили про продовження санкцій проти Росії.

Також на зустрічі глав МЗС G7 планували обговорити українських політв'язнів в РФ.

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