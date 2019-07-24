подписаться на рассылку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 июля 2019, среда, 10:06 163
Происшествия 2019-07-24T10:31:43+03:00
Українські Новини
ГБР задержало директора Национального природного парка в Ровенской области при получении взятки $5 тыс

ГБР задержало директора Национального природного парка в Ровенской области при получении взятки $5 тыс

Государственное бюро расследований задержало директора Национального природного парка в Ровенской области при получении взятки в размере 5 тысячи долларов. Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.

"На Ровенщине задержали директора Национального природного парка за получение 5 000 долларов США", - говорится в нем.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды директором.

По предварительной информации, чиновник требовал и получил от взятку от директора одного из фермерских хозяйств.

За деньги чиновник обещал не создавать препятствий в деятельности фермерского хозяйства, а также содействие в оформлении и согласовании документов по переносу границ земельного участка.

Начато расследование по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенным с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368) Уголовного кодекса.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Ривненской области.

Санкция статьи: в случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, ГБР взяло на взятке в $110 тыс. за аренду земли главу райдминистрации под Ровно.

Больше новостей о: ГБР Взятка

Архив
Новости
Члены избирательной комиссии считали голоса в кафе под Киевом, полиция открыла дело 11:00
Курс рубля резко обвалился 10:54
НАБУ открыло дело по злоупотреблениям при стройке скандального "моста Кличко" 10:46 Дополнено
Фельдман 6-й раз проходит в Раду, выиграл в №174 округе в Харькове 10:33
Четыре боевика подорвались на взрывном устройстве, трое погибли, - разведка 10:30
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok