ГБР задержало директора Национального природного парка в Ровенской области при получении взятки $5 тыс

Государственное бюро расследований задержало директора Национального природного парка в Ровенской области при получении взятки в размере 5 тысячи долларов. Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.

"На Ровенщине задержали директора Национального природного парка за получение 5 000 долларов США", - говорится в нем.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды директором.

По предварительной информации, чиновник требовал и получил от взятку от директора одного из фермерских хозяйств.

За деньги чиновник обещал не создавать препятствий в деятельности фермерского хозяйства, а также содействие в оформлении и согласовании документов по переносу границ земельного участка.

Начато расследование по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенным с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368) Уголовного кодекса.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Ривненской области.

Санкция статьи: в случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, ГБР взяло на взятке в $110 тыс. за аренду земли главу райдминистрации под Ровно.