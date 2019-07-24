ГБР задержало директора Национального природного парка в Ровенской области при получении взятки $5 тыс

Государственное бюро расследований задержало директора Национального природного парка в Ровенской области при получении взятки в размере 5 тысячи долларов. Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.\r\n"На Ровенщине задержали директора Национального природного парка за получение 5 000 долларов США", - говорится в нем.\r\nСледователи территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды директором.\r\nПо предварительной информации, чиновник требовал и получил от взятку от директора одного из фермерских хозяйств.\r\nЗа деньги чиновник обещал не создавать препятствий в деятельности фермерского хозяйства, а также содействие в оформлении и согласовании документов по переносу границ земельного участка.\r\nНачато расследование по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенным с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368) Уголовного кодекса.\r\nПроцессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.\r\nОперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Ривненской области.\r\nСанкция статьи: в случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.\r\nКак сообщали Українські Новини, ГБР взяло на взятке в $110 тыс. за аренду земли главу райдминистрации под Ровно.