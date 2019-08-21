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21 августа 2019, среда, 16:51 15
Силовые структуры 2019-08-21T17:30:02+03:00
Українські Новини
В Одессе опознали еще одну жертву пожара, личности еще двух погибших неопознаны

В Одессе опознали еще одну жертву пожара, личности еще двух погибших неопознаны

Личность еще одной жертвы пожара в одесской гостинице "Токио Стар" установлена, осталось идентифицировать еще двух – ребенка и мужчины, сообщил в среду отдел коммуникации полиции Одесской области.

Так, установлено, что погибла жительница Сумской области, 1977 года рождения.

"Меры по идентификации еще двух человек – ребенка и мужчины – продолжаются", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в настоящее время установлены личности семи погибших.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.


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