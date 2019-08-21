В Одессе опознали еще одну жертву пожара, личности еще двух погибших неопознаны

Личность еще одной жертвы пожара в одесской гостинице "Токио Стар" установлена, осталось идентифицировать еще двух – ребенка и мужчины, сообщил в среду отдел коммуникации полиции Одесской области.\r\nТак, установлено, что погибла жительница Сумской области, 1977 года рождения.\r\n"Меры по идентификации еще двух человек – ребенка и мужчины – продолжаются", - отмечается в сообщении.\r\nТаким образом, в настоящее время установлены личности семи погибших.\r\nКак сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.\r\nПо факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели люди.