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21 серпня 2019, середа, 16:51 12
Силові структури 2019-08-21T18:30:04+03:00
Українські Новини
В Одесі впізнали ще одну жертву пожежі, особи ще двох загиблих невідомі

В Одесі впізнали ще одну жертву пожежі, особи ще двох загиблих невідомі

Особистість ще однієї жертви пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" встановлено, залишилося ідентифікувати ще двох – дитини і чоловіки, повідомив в середу відділ комунікації поліції Одеської області.

Так, встановлено, що загинула мешканка Сумської області, 1977 року народження.

"Заходи по ідентифікації ще двох осіб – дитини і чоловіки – тривають", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, в даний час встановлені особи семи загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинуло 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки Держнс. В 3:36 пожежа була локалізована та о 4:32 ліквідовано.

За фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" розпочато кримінальне провадження.Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли люди.

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