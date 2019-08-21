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21 серпня 2019, середа, 16:20 29
Верховна Рада і партії 2019-08-21T18:30:04+03:00
Українські Новини
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка

Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка

Єврономера. Фото: autocentre.ua
Єврономера. Фото: autocentre.ua

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що штрафи для власників "євроблях" відстрочать ще на три місяці, повідомляє "Лівий берег".

Про це він сказав журналістам за підсумками наради в Мінінфраструктури, на якому обговорювалося це питання.

Він нагадав, що Президент Володимир Зеленський вносив до Верховної Ради VIII скликання відповідний законопроект, але депутати його не прийняли. Цей законопроект буде прийнятий Радою IX скликання, пообіцяв Рябошапка.

"Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде прийнятий і штрафні санкції будуть відтерміновані. Протягом строку, на який буде відстрочка, - три місяці, - ми напрацюємо новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що існуюче на сьогодні законодавство є недосконалим і в багатьох випадках його ми просто не можемо його реалізувати", - сказав він.

Формально штрафи за "євробляхи" набувають чинності 22 серпня, але Рябошапка визнав, що у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, порушив автомобіль терміни в'їзду чи ні. Тобто зупиняти "євробляхи" поліція право має, а штрафувати де-факто не може.

"Є технічні проблеми з обміном інформацією між Національною поліцією та митною службою, відповідно немає механізму, який дозволяв би реалізувати в повній мірі застосування штрафів", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, штраф за нерозмитнені "євробляхи" повинен був набути чинності 22 серпня.

Спочатку штрафи повинні були ввести ще в травні 2019 року, але парламент відтермінував їх на три місяці.

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