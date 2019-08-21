Под Киевом за разбой задержаны трое грузин, двоим из которых Зеленский дал гражданство

Так, в Киевской области по обвинению в разбое тбыли задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.

Отмечается, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции.

После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Донбассе, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом. Двоим из них - Тенгизу Занадзе и Левану Хуцишвили - Зеленский предоставил гражданство в конце июня текущего года. Между тем, в полиции Киевской области сообщили, что задержанные - лица, имеющие временный вид на жительство в Украине.

Однако недавно указанные лица проникли в дом предпринимателя в Борисполе и, угрожая владельцу огнестрельным оружием, связали его, после чего забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль. После этого их задержали. Уточняется, что по данным источников, преступления они спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.

Следствие ведется по 187-й статье УК Украины (разбой). В МВД Грузии факт задержания подтверждают, и сообщают, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования данного дела.

Напомним, Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.