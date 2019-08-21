Патрульные, остановившие водителя экс-начальника Днепропетровской полиции Глуховери, продолжают служить в полиции

Сотрудники патрульной полиции, которые в 2018 году остановили водителя бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю, продолжают работать на службе в полицейском батальоне.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"По информации, предоставленной департаментом патрульной полиции Национальной полиции, сообщаем, что сотрудники управления патрульной полиции в Днепропетровской области департамента патрульной полиции, которые в 2018 году стали участниками событий (останови водителя Глуховери - ред.), проходят службу на должностях полицейских в батальоне №4 Патрульной полиции в Днепропетровской области", - сказано в ответе.

Также Нацполиция сообщила, что автомобиль Range Rover, которым управлял водитель Глуховери, находится на балансе полиции Днепропетровской области и был передан полиции в счет погашения задолженности за хранение автомобиля на временной площадке ГАИ.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует возможное превышение власти и служебных полномочий Глуховерей.

Президент Владимир Зеленский требовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить подозреваемого в превышении служебных полномочий начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.