У "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня

Обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує оприлюднення кандидатури прем'єрміністра 29 серпня.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські новини.

"29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато", - сказав Арахамія.

Політик зазначив, що 29 серпня "Слуга народу" має намір розглянути велику кількість рішень.

Також партія за день до відкриття Ради, 28 серпня, проведе збори для консультацій.

Арахамія підкреслює, що політсила не має наміру погоджувати кандидатури міністрів з іншими фракціями.

"Коли я дзвоню представникам інших партій та питаю: "Ви можете надати свій лист нормальних кандидатів на міністрів?", то вони кажуть: "А ми хочемо, щоб ви несли відповідальність. Ми його не дамо...". Якщо у них така позиція, то нехай вони лісом всі йдуть. Якщо кажуть, що ми маємо нести стовідсоткову політичну відповідальність, то ми не хочемо з ними нічого погоджувати", - коментує майбутній депутат.

Як повідомляли Українські новини, Ігор Уманський, який називається в числі претендентів на посаду прем'єр-міністра або голови Національного банку, очікує, що кандидат на пост глави уряду стане остаточно відомий до кінця наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що новим прем'єром може стати таємний радник Президента Зеленського.