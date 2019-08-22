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22 августа 2019, четверг, 06:15 2249 Документ
Кабмин 2019-08-22T08:09:05+03:00
Українські Новини
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных

Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных

Александр Саенко
Александр Саенко

Заработная плата министра Кабинета Министров Александра Саенко за июль составила 41,9 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Саенко в июле, составила 41 917 гривен, из них должностной оклад - 12 930 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 327 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 991 гривну, индексация - 689 гривен, премия - 8 563 гривны, отпускные - 1 583 гривны, командировочные - 4 834 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 8 174 гривны.

Фактическая сумма средств, полученная Саенко, составила 33 743 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, доход министра Саенко за июнь вырос на несколько тысяч гривен. Фактическая сумма средств, полученная Саенко, составила 35 380 гривен.

Также министр Кабинета Министров Александр Саенко задекларировал продажу автомобиля Acura и покупку Toyota Land Cruiser за 902 тыс. гривен.

А премьер-министр Владимир Гройсман в июле получил зарплату еще меньше, чем в июне. Фактическая сумма, полученная премьером, составила 30 115 гривен.

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