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21 августа 2019, среда, 13:38 55
Силовые структуры 2019-08-21T13:45:50+03:00
Українські Новини
Украина намерена принять на вооружение американские парашютные системы

Украина намерена принять на вооружение американские парашютные системы

Парашютные системы США. Фото: Минобороны
Парашютные системы США. Фото: Минобороны

Украина намерена принять на вооружение парашютные системы США из-за завершения срока эксплуатации отечественных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"После того, как единственный в стране Феодосийский парашютный завод оказался на оккупированной территории, у нас возникли проблемы с обновлением парашютного парка отечественных десантно-штурмовых войск. Вечно продлевать сроки эксплуатации имеющихся в армии парашютов невозможно, поэтому сейчас рассматривают возможность принятия на вооружение ВСУ ряда парашютных систем производства США", - сказано в нем.

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники из Чернигова начали испытания американских парашютных систем Intruder RA 360 и Hi-5.

Кроме того, военные испытывают парашютную систему Т-11 и управляемые системы точного воздушного десантирования грузов MicroFly II и FireFly.

Парашютные системы США. Фото: МинобороныПарашютные системы США. Фото: Минобороны

Как сообщали Українськi Новини, в июле Украина обратилась к США с запросом о покупке военного оборудования.

Тем временем в Украине создали новую БТР-3КШ для управления подразделениями в бою.

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