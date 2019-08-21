Украина намерена принять на вооружение американские парашютные системы

Украина намерена принять на вооружение парашютные системы США из-за завершения срока эксплуатации отечественных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"После того, как единственный в стране Феодосийский парашютный завод оказался на оккупированной территории, у нас возникли проблемы с обновлением парашютного парка отечественных десантно-штурмовых войск. Вечно продлевать сроки эксплуатации имеющихся в армии парашютов невозможно, поэтому сейчас рассматривают возможность принятия на вооружение ВСУ ряда парашютных систем производства США", - сказано в нем.

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники из Чернигова начали испытания американских парашютных систем Intruder RA 360 и Hi-5.

Кроме того, военные испытывают парашютную систему Т-11 и управляемые системы точного воздушного десантирования грузов MicroFly II и FireFly.

Парашютные системы США. Фото: Минобороны

Как сообщали Українськi Новини, в июле Украина обратилась к США с запросом о покупке военного оборудования.

Тем временем в Украине создали новую БТР-3КШ для управления подразделениями в бою.