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21 серпня 2019, середа, 13:38 9
Силові структури 2019-08-21T13:55:00+03:00
Українські Новини
Україна має намір прийняти на озброєння американські парашутні системи

Україна має намір прийняти на озброєння американські парашутні системи

Парашутні системи США. Фото: Міноборони
Парашутні системи США. Фото: Міноборони

Україна має намір прийняти на озброєння парашутні системи США через завершення терміну експлуатації вітчизняних.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Після того, як єдиний у країні Феодосійський парашутний завод опинився на окупованій території, у нас виникли проблеми з оновленням парашутного парку вітчизняних десантно-штурмових військ. Вічно продовжувати терміни експлуатації наявних у армії парашутів неможливо, тому зараз розглядають можливість прийняття на озброєння ЗСУ низки парашутних систем виробництва США", - сказано в ньому.

Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки з Чернігова почали випробування американських парашутних систем Intruder RA 360 і Hi-5.

Крім того, військові відчувають парашутну систему Т-11 і керовані системи точного повітряного десантування вантажів MicroFly II і FireFly.

Парашутні системи США. Фото: МіноборониПарашутні системи США. Фото: Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, у липні Україна звернулася до США з проханням про придбання військового обладнання.

Тим часом в Україні створили нову БТР-3КШ для управління підрозділами в бою.

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