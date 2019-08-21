Україна має намір прийняти на озброєння американські парашутні системи

Україна має намір прийняти на озброєння парашутні системи США через завершення терміну експлуатації вітчизняних.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Після того, як єдиний у країні Феодосійський парашутний завод опинився на окупованій території, у нас виникли проблеми з оновленням парашутного парку вітчизняних десантно-штурмових військ. Вічно продовжувати терміни експлуатації наявних у армії парашутів неможливо, тому зараз розглядають можливість прийняття на озброєння ЗСУ низки парашутних систем виробництва США", - сказано в ньому.

Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки з Чернігова почали випробування американських парашутних систем Intruder RA 360 і Hi-5.

Крім того, військові відчувають парашутну систему Т-11 і керовані системи точного повітряного десантування вантажів MicroFly II і FireFly.

Парашутні системи США. Фото: Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, у липні Україна звернулася до США з проханням про придбання військового обладнання.

Тим часом в Україні створили нову БТР-3КШ для управління підрозділами в бою.