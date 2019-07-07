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07 июля 2019, воскресенье, 23:35 325
Америка 2019-07-07T23:35:25+03:00
Українські Новини
Украина обратилась к США с запросом о покупке военного оборудования

Украина обратилась к США с запросом о покупке военного оборудования

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась к Соединенным Штатам с запросом для приобретения военного оборудования через программу Министерства обороны Штатов.

"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - заявил Тейлор.

Он добавил, что Соединенные Штаты "твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора".

Как сообщали Українські новини, Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники.

А вот ранее США уже поставили ракетные комплексы Javelin в Украину.

Ранее государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.

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