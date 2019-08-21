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21 серпня 2019, середа, 13:01 18
Судова влада 2019-08-21T14:00:02+03:00
Українські Новини
ГПУ просить ВРП дозволити затримання та арешт екс-голови Вищого госпсуду Татькова

ГПУ просить ВРП дозволити затримання та арешт екс-голови Вищого госпсуду Татькова

Віктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua
Віктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua

Генеральна прокуратура просить Вищий ради правосуддя (ВРП) дозволити затримання і арешт колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру судової влади, передають Українські Новини.

"22 серпня 2019 Вища рада правосуддя розгляне подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді Вищого господарського суду України Татькова Віктора Івановича", - сказано в ньому.

Засідання призначено на 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що екс-голову Вищого госпсуду Татькова спробують заочно засудити в разі відмови Австрії в його екстрадиції.

На родичів і друзів екс-голови Вищого госпсуду записано сотні об'єктів в Україні і десятки в Іспанії. Суддя Віктор Татьков – один із символів суддівської системи часів Віктора Януковича.

Раніше ГПУ висунула нові підозри екс-голові Вищого госпсуду Татькову, але процедура екстрадиції ускладнилася.

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