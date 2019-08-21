Росія може видати Україні п'ятьох політв'язнів, - росЗМІ

П'ятеро політв'язнів України в Росії, доставлені в московський слідчий ізолятор (СІЗО) "Лефортово", можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на обізнане джерело.

За його словами, наразі "обговорюється формат цієї процедури" - їх видачі Україні для відбування покарання, призначеного судами в РФ.

Напередодні правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що засуджених в РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній в слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві.

Можливого швидкого обміну утримуваними особами між РФ і Україною не виключає і директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

"Крім цього, можливі зрушення у гуманітарній сфері. Не здивуюся, якщо в найближчі тижні відбудеться обмін утримуваних осіб (...) І моряків теж. Хоч це і не питання нормандського формату, а швидше двосторонніх відносин Росії і України, як і вся ця азово-керченська історія", - сказав Чеснаков в інтерв'ю виданню "Актуальні коментарі".

За даними центру "Меморіал", 20 серпня в СІЗО "Лефортово" взяли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка. На думку правозахисників, це свідчення того, що всі вказані особи утримуються в установі.

Як повідомляли Українські Новини, засуджений в Росії українець Клих оголосив голодування.

Тим часом політв'язня Сущенка в колонії відвідали дружина і дочка.