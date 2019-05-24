Осужденный в России украинец Клых объявил голодовку

Осужденный в России украинец Станислав Клых объявил голодовку.

Об этом в Facebook написала правозащитник Татьяна Щур, передают Українськi Новини.

"Сегодня позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвение! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем", - сообщила она.

Правозащитник написала, что голодовка Клыха - это крик о помощи, адресованный новому Президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщали Українськi Новини, украинский политзаключенный Клых подозревает, что болен раком кожи.

Ранее в РФ заявили, что политзаключенный Клых "в удовлетворительном состоянии" и под наблюдением психиатра.